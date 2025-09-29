الأرنبة نازلة تحت والفتحات مش مظبوطة.. أحلام تكشف عن خضوعها لعملية تجميل بالأنف

كشفت الفنانة أحلام عن خضوعها الى عملية تجميل فى أنفها وتحدثت باستفاضة عن سر لجؤها الى هذه العملية.

وقالت أحلام فى لقاء ببرنامج et بالعربي : الحمد لله اليوم بعد 3 شهور عملت أنفي وسعيدة بالنتيجة، الصور بين قبل وبعد كانت الأرنبة نازلة تحت والفتحات عندي مكنتش مظبوطة".

وأضافت أحلام : ولازم لما أعمل أنفي ميقفلش على الغناء صوتي يكون مفتوح وأنا الهدف كله من العملية أن صوتي يرجع كان مضايقني أن صوتي مش بيظهر أن فيه مدى عشان النفس".

واشارت أحلام : "أنا بنفسي اللي صورت من كتر ما أنا مبسوطة من النتيجة عايزة الناس تستفيد".

حقيقة انفصال أحلام عم زوجها

تصدر اسم المطربة أحلام مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد انتشار أخبار تفيد بانفصالها عن زوجها مبارك الهاجري بعد 21 عاما من الزواج.

الأخبار المنتشرة تم تداولها على كثير من مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، ووصلت إلى المطربة الخليجية مما جعلها تنفى كل هذه الأخبار بطرح صور جديدة مع زوجها فى رد مباشر منها على شائعة انفصالها.

أما زوجها مبارك الهاجري حرص على الرد بشكل عملى على شائعة انفصاله عن أحلام وقام بنشر فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات ونفى فيه كل الأخبار المتداولة عن انفصاله وعلق قائلا: لا يفرقنا إلا الموت.

أحلام تحيي حفلا فى السعودية

ومؤخرا أحيت أحلام حفلا في العاصمة السعودية الرياض برفقة الفنانة نوال الكويتية، على مسرح محمد عبده، ضمن سلسلة حفلات “جولة المملكة”.

وكشفت الفنانة أحلام خلال تفاصيل أغنية بعنوان “الله يصيبك مثل ما أصابني منك” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وقالت أحلام: الله يصيبك مثل ما صابني منك ويبلاك فيني ما بك بلاني من كلمات الشاعر الكبير منصور البلوي، وألحان الفنان الكبير علي بن محمد وتوزيع الموزع الكبير خالد عز الإيقاع الايقاعي الكبير أحمد العنوه المكس المهندس الأول والكبير جاسم محمد جديدي غدًا حصريًا في حفل الرياض وجمهور الرياض للحاضرين والمشاهدين.

وحرصت النجمة أحلام على مشاركة جمهورها صورا من إطلالتها في حفلها الذي أقيم في الرياض.

وظهرت أحلام مرتدية فستانا باللون النود الراقي، به تطريز من ناحية الصدر والأكمام، ولم تنسق معه الكثير من الإكسسوارات.