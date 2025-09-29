قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأرنبة نازلة تحت والفتحات مش مظبوطة.. أحلام تكشف عن خضوعها لعملية تجميل بالأنف

أحلام
أحلام
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة أحلام عن خضوعها الى عملية تجميل فى أنفها وتحدثت باستفاضة عن سر لجؤها الى هذه العملية. 

وقالت أحلام فى لقاء ببرنامج et بالعربي : الحمد لله اليوم بعد 3 شهور عملت أنفي وسعيدة بالنتيجة، الصور بين قبل وبعد كانت الأرنبة نازلة تحت والفتحات عندي مكنتش مظبوطة".

وأضافت أحلام : ولازم لما أعمل أنفي ميقفلش على الغناء صوتي يكون مفتوح وأنا الهدف كله من العملية أن صوتي يرجع كان مضايقني أن صوتي مش بيظهر أن فيه مدى عشان النفس".

واشارت أحلام : "أنا بنفسي اللي صورت من كتر ما أنا مبسوطة من النتيجة عايزة الناس تستفيد".

حقيقة انفصال أحلام عم زوجها 

تصدر اسم المطربة أحلام مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد انتشار أخبار تفيد بانفصالها عن زوجها مبارك الهاجري بعد 21 عاما من الزواج.

الأخبار المنتشرة تم تداولها على كثير من مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، ووصلت إلى المطربة الخليجية مما جعلها تنفى كل هذه الأخبار بطرح صور جديدة مع زوجها فى رد مباشر منها على شائعة انفصالها.

أما زوجها مبارك الهاجري حرص على الرد بشكل عملى على شائعة انفصاله عن أحلام وقام بنشر فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات ونفى فيه كل الأخبار المتداولة عن انفصاله وعلق قائلا: لا يفرقنا إلا الموت.

أحلام تحيي حفلا فى السعودية

ومؤخرا أحيت أحلام حفلا في العاصمة السعودية الرياض برفقة الفنانة نوال الكويتية، على مسرح محمد عبده، ضمن سلسلة حفلات “جولة المملكة”.

وكشفت الفنانة أحلام خلال تفاصيل أغنية بعنوان “الله يصيبك مثل ما أصابني منك” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وقالت أحلام: الله يصيبك مثل ما صابني منك ويبلاك فيني ما بك بلاني من كلمات الشاعر الكبير منصور البلوي، وألحان الفنان الكبير علي بن محمد وتوزيع الموزع الكبير خالد عز الإيقاع الايقاعي الكبير أحمد العنوه المكس المهندس الأول والكبير جاسم محمد جديدي غدًا حصريًا في حفل الرياض وجمهور الرياض للحاضرين والمشاهدين.

وحرصت النجمة أحلام على مشاركة جمهورها صورا من إطلالتها في حفلها الذي أقيم في الرياض.

وظهرت أحلام مرتدية فستانا باللون النود الراقي، به تطريز من ناحية الصدر والأكمام، ولم تنسق معه الكثير من الإكسسوارات.

أحلام أغاني أحلام حفل أحلام عملية تجميل الفنانة أحلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

ترشيحاتنا

جانب من تسليم عقود العمل بالفيديوكونفرانس

تسليم 700 عقد عمل معظمهم لذوي همم في 26 محافظة بالفيديوكونفرنس

الدكتور أسامة عبد الحي والدكتورة شيرين غالب

أطباء القاهرة تُكرم 500 من رموز وشباب مهنة الطب

صورة أرشيفية

مشروبات الطاقة والتدخين وإرتداء الكروكس.. محظورات داخل مدرسة بإمبابة

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد