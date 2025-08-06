اشتهرت في يوم وليلة.. مادلين طبر تروي كواليس بداية مشوارها

كشفت الفنانة مادلين طبر، كواليس بداية مشوارها في الغعلام والفن، قائلة:" حلمي الأكبر كان إني أكون رئيس تحرير".

وقالت مادلين طبر في حوارها على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" وكانت كنت اعمل مترجمة مقالات من الل غة الإنجليزية إلى اللغة العربية في مجلة الحسناء".

وأضافت طبر، ": "فجأة طلعت جورجينا رزق ملكة جمال الكون، فبقى لبنان كله عاوز بناته يطلعوا ملكات جمال الكون، وقال لي عمي، طولك زاد، فما رأيك في أن نبدأ تحضيرك كي تقدمي لمسابقة ملكات الجمال".

وتابعت: "عمي كان عازفا مع الإخوان رحباني، وتعرفت من خلاله على زياد رحباني، فنحن من مواليد العام ذاته، وبالتالي، فنحن ننتمي إلى الجيل ذاته، كما تعرفت على مارسيل خليفة الذي يكبرنا بعامين، وعلمني عمي كيف أمشي وأتحدث وغيرها من الأمور، وفي إحدى المرات، عرض عليّ أن أتقدم لتلفزيون لبنان الرسمي لأنه طلب مذيعات، وكان ذلك ضروريا لسيرتي الذاتية التي سأتقدم بها في مسابقة ملكة الجمال، وبالفعل، تقدمت إلى المسابقة وفزت عندما كنت في السابعة عشرة من عمري".



وواصل: "واتشهرت في يوم وليلة، وده خضني، ومفهمتش إيه اللي حصلي، ولقيت الناس بيشيلوا العربية وأنا راكباها، كانت حالة عشق كبير حصلت لي، وبعدها تم ترشيحي لأفلام سينما، وأصبحت ممثلة".