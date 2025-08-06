قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترمب يلوّح بالعقوبات: ضغوط جمركية على الصين والهند ومحادثات "واعدة" مع بوتين
خبير علاقات دولية: محاولات تشويه صورة الدولة المصرية ليست الأولى
أنا وسط ولادى وبخير.. أول رد من أم خالد بعد شائعات القبض عليها
شرف كبير.. عبدالله السعيد يعلق على تجديد عقده مع الزمالك
آخر ظهور لـ أم خالد قبل أنباء القبض عليها بدقائق
زهقت من الحر؟.. إليك 5 نصائح ذهبية لصيف صحي مفعم بالحيوية
روبيو: واشنطن تدرس شروط موسكو وترامب يستعد للقاء بوتين لحسم مصير حرب أوكرانيا
الزمالك يفاوض الكيني بارون أوشينج لتدعيم الجبهة اليمنى
رسميا.. إغلاق باب القيد الصيفي استعدادًا لموسم 2025-2026
شاهد.. أول تاكسي بدون سائق في أوروبا من هذه الماركة
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اشتهرت في يوم وليلة.. مادلين طبر تروي كواليس بداية مشوارها

مادلين طبر
مادلين طبر
هاني حسين

كشفت الفنانة مادلين طبر، كواليس بداية مشوارها في الغعلام والفن، قائلة:"  حلمي الأكبر كان إني أكون رئيس تحرير".

وقالت مادلين طبر في حوارها على قناة “ إكسترا نيوز ”، :"  وكانت كنت اعمل مترجمة مقالات من الل غة الإنجليزية إلى اللغة العربية في مجلة الحسناء".

وأضافت طبر، ": "فجأة طلعت جورجينا رزق ملكة جمال الكون، فبقى لبنان كله عاوز بناته يطلعوا ملكات جمال الكون، وقال لي عمي، طولك زاد، فما رأيك في أن نبدأ تحضيرك كي تقدمي لمسابقة ملكات الجمال".

وتابعت: "عمي كان عازفا مع الإخوان رحباني، وتعرفت من خلاله على زياد رحباني، فنحن من مواليد العام ذاته، وبالتالي، فنحن ننتمي إلى الجيل ذاته، كما تعرفت على مارسيل خليفة الذي يكبرنا بعامين، وعلمني عمي كيف أمشي وأتحدث وغيرها من الأمور، وفي إحدى المرات، عرض عليّ أن أتقدم لتلفزيون لبنان الرسمي لأنه طلب مذيعات، وكان ذلك ضروريا لسيرتي الذاتية التي سأتقدم بها في مسابقة ملكة الجمال، وبالفعل، تقدمت إلى المسابقة وفزت عندما كنت في السابعة عشرة من عمري".


وواصل: "واتشهرت في يوم وليلة، وده خضني، ومفهمتش إيه اللي حصلي، ولقيت الناس بيشيلوا العربية وأنا راكباها، كانت حالة عشق كبير حصلت لي، وبعدها تم ترشيحي لأفلام سينما، وأصبحت ممثلة".

مادلين طبر مادلين اخبار التوك شو مصر الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

الإيجار القديم - أرشيفية

بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

وزير الشؤون النيابية

عقود إيجار مُعفاة من التعديلات الجديدة.. وزير الشؤون النيابية يوضح التفاصيل

ترشيحاتنا

محمد نور يحتفل بطرح البومه "وريني" وسط الصحفيين والاعلام... صور

محمد نور يحتفل بطرح ألبومه "وريني" وسط الصحفيين والإعلام.. صور

مصطفي كامل

كذب و تضليل.. مصطفى كامل يكشف سبب تصريحاته بشأن أنغام

محمد منير

مصدر مقرب من محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية

بالصور

طريقة عمل الجلاش بالسجق

طريقة عملالجلاش بالسجق
طريقة عملالجلاش بالسجق
طريقة عملالجلاش بالسجق

أنا وسط ولادى وبخير.. أول رد من أم خالد بعد شائعات القبض عليها

أم خالد ضحى
أم خالد ضحى
أم خالد ضحى

آخر ظهور لـ أم خالد قبل أنباء القبض عليها بدقائق

بعد القبض عليها ..اخر ظهور لـ لم خالد
بعد القبض عليها ..اخر ظهور لـ لم خالد
بعد القبض عليها ..اخر ظهور لـ لم خالد

بعد أنباء القبض عليها .. 8 معلومات عن أم خالد "ضحى"

بعد القبض عليها ..معلومات عن أم خالد "ضحى"
بعد القبض عليها ..معلومات عن أم خالد "ضحى"
بعد القبض عليها ..معلومات عن أم خالد "ضحى"

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد