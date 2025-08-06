نيروز أبو زيد.. من الصحافة والعلاقات العامة إلى الإخراج الفني

روت المخرجة نيروز أبو زيد تفاصيل رحلتها في عالم الفن، موضحة أنها بدأت من مجال إدارة الفرق الموسيقية، حيث كانت تتولى إدارة فريق "فاي" خلال مشاركته في مهرجان "إس أو إس" عام 2023.

واستعادت نيروز ذكريات تلك التجربة قائلة: "كنا جالسين على الأرض في قاعة المؤتمرات، وكنت أرتدي قبعة وأخفي ملامحي، بينما كنت أحمل أحلامًا كبيرة".



وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها لم تكن بعيدة عن مجال الموسيقى، إذ كانت تملك شغفًا كبيرًا بالتعبير عن الفنانين وأعمالهم بأسلوب بصري مميز، وهو ما قادها لاحقًا إلى مجال الإخراج.

وأشارت نيروز إلى أنها انتقلت إلى الإخراج بعد عشر سنوات من العمل في مجال العلاقات العامة، حيث قالت: "قضيت عشر سنوات في البي آر، وكنت أحاول أن أُثقف نفسي والآخرين فنيًا"، مؤكدة أن تجربتها مع الأشخاص في هذا المجال صقلت لديها حسًا خاصًا في التعامل والتواصل.

كما كشفت أن خلفيتها الأكاديمية لا تمت بصلة للإخراج أو الفنون، موضحة أنها خريجة علوم سياسية، وأن والدها كان يطمح لأن تسلك المسار الدبلوماسي أسوة بعائلتها ذات الجذور الدبلوماسية، لكنها اختارت طريقًا مختلفًا أقرب إلى شغفها الحقيقي.

