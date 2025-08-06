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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكليب عاطفي وأغنية سويسية.. حمزة نمرة يطلق ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم "قرار شخصي"

حمزة نمرة
حمزة نمرة
قسم الفن

طرح الفنان حمزة نمرة الدفعة الثالثة من أغنيات ألبومه الجديد "قرار شخصي" على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وتضم الدفعة الجديدة ثلاثة أغنيات، بداية من "وافتكر" من كلمات الشاعر حازم ويفي وألحان حمزة نمرة وتوزيع أندريه مينا، بينما تحمل الأغنية الثانية اسم "بتستخبى"، من كلمات محمود فاروق ولحن حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري، وتحمل لونا موسيقيا مميزا على طريقة الشعبي السويسي والسمسمية.

في حين تم إصدار الأغنية الثالثة "طال غيابك" على طريقة الفيديو كليب المصور، وتحمل في طياتها جانبا عاطفيا ورومانسيا، وتعاون خلالها حمزة نمرة مع الشاعر محمود فاروق بينما لحنها حمزة بمشاركة أندريه مينا بينما وزعها الأخير.

ويعود حمزة نمرة للأسبوع الثالث على التوالي ليتصدر بأغنيات ألبومه الجديد تريندات السوشيال ميديا وتحقق أغنياته الأكثر استماعا على مختلف المنصات الرقمية، بعد صدور ست أغنيات حتى الآن، من بينها "شمس وهوا" و"عزيز عيني" و"شيل الشيلة" و"يا سهرانين".

ويضم ألبوم حمزة نمرة الجديد 13 أغنية، قرر السير خلاله على نهج تسويقي غير معتاد بإطلاقه على أربع دفعات أسبوعية في تمام السابعة مساء كل أربعاء، تحمل الثلاث دفعات الأولى ثلاثة أغنيات بينما يختمها بالدفعة الرابعة التي تضم أربع أغنيات من بينها أغنية الألبوم الرئيسية "قرار شخصي".


كليب طال غيابك
 

اغنية بتستخبى
 


اغنية وافتكر
 

حمزة نمرة أغاني حمزة نمرة ألبوم حمزة نمرة

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