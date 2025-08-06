بعد تصدرها التريند ببوستر أغنيتها الجديدة.. روبي تطرح “ثانيتين” غداً

قررت روبي إطلاق أغنيتها الجديدة "ثانيتين" غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

الأغنية الجديدة تأتي ضمن خطة النجمة روبي لإطلاق مجموعة من الأغنيات على مدار الصيف وهي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.



وكانت روبي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعد إطلاق البوستر الترويجي للأغنية الجدبدة حيث تداوله الجمهور بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد روبي للتواجد بين جمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من الحفلات الغنائية التي تحيها داخل وخارج مصر.

وطرحت روبي مؤخرا أغنية “تاني” مع الفنان أحمد سعد بعد نجاح أغنيتهما السابقة يا ليالي وانتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق تيك توك.