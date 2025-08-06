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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غادة إبراهيم: خسرت دورًا أمام أحمد زكي بسبب «سيجارة» وتزوجت مبكرًا

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
قسم الفن

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن أبرز محطات حياتها،   وتفاصيل شخصية وفنية لأول مرة، من بينها أسباب استبعادها من أحد أدوارها المهمة أمام الراحل أحمد زكي، والأزمات التي مرت بها خلال مشوارها الفني، كما أوضحت حقيقة ما أثير حول “الشيخة المغربية”.

غادة إبراهيم كشفت عن موقف شكل فارقًا في بدايتها الفنية، عندما خسرت دورًا مهمًا في فيلم “معالي الوزير”، أمام الفنان الراحل أحمد زكي، بعد أن فشلت في تجسيد مشهد يتطلب تدخين سيجارة، مؤكدة أنها لا تحب التدخين على الإطلاق وتطالب بتجريمه لما يسببه من أضرار صحية وإهدار للمال.

وتحدثت غادة عن نشأتها في الإسكندرية وسط عائلة محبة، قبل أن تنقلب حياتها رأسًا على عقب بوفاة والدها وهي في سن صغيرة. 

واضطرت لتحمل المسئولية في سن الـ12 من عمرها، حيث ساعدت في إدارة محلات والدها، ثم تزوجت في عمر الـ17 هربًا من صرامة والدتها، وانفصلت بعد فقدان جنينها، لتكمل تعليمها الجامعي لاحقًا.

وقالت غادة إنها بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، قبل أن تنتقل إلى السينما ثم المسرح والتلفزيون، مؤكدة أنها نجحت في تقديم نفسها كفنانة شاملة، قدمت الاستعراضات بجانب التمثيل والغناء.

ووصفت زواجها الثاني من شخصية معروفة في الوسط السينمائي بأنه “أكبر صدمة في حياتها”، مشيرة إلى تعرضها للخيانة والمؤامرات، وإلى أنها فقدت جنينها ثلاث مرات خلال تلك الفترة، مضيفة: “ربنا مبيتعاندش، والحمدلله إني مخلفتش من الشخص ده”.

واتهمت غادة فنانة ومذيعة مشهورتين بالوقوف خلف أزمات كبيرة في حياتها، منها طلاقها الثاني وقضية أخلاقية شهيرة اتهمت بها، مؤكدة أنها قضية ملفقة، وأن أحد الأشخاص استأجر شقة مملوكة لها واستخدمها في أعمال منافية للآداب دون علمها، وحصلت على البراءة منذ أول جلسة.

وعن القصة التي أثارت الجدل حول “الشيخة المغربية”، أوضحت غادة أن الأمر فُهم بشكل خاطئ، وكانت تحكي عن لقاء جمعها بإعلامية معروفة طلبت مساعدتها في الوصول إلى شيخة مغربية لإعادة زوجها السابق عن طريق السحر. وأضافت أن الدبلوماسية المغربية التي طُلب منها التدخل رفضت الأمر بشدة، قائلة: “إحنا مش بتوع سحر وأعمال”.

أكدت غادة أنها تعرضت لتضييق وحصار فني لسنوات، لكنها عادت مؤخرًا إلى الساحة بمشاركتها في مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”، الذي عرض في رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.

ونفت غادة خلال اللقاء أن تكون لديها ابنة، موضحة أن الفتاة التي ظهرت معها في أحد اللقاءات هي ابنة شقيقتها، وتعتبرها بمثابة ابنتها. كما أشارت إلى أنها ترعى أبناء شقيقها المتوفى، معتبرة أنهم “عوض من الله” عن حرمانها من الأمومة.

أعربت غادة عن رفضها اللهث وراء الشهرة الزائفة والتريند، مشددة على أن عفويتها وصدقها هما ما يجعل الجمهور يحبها، ووصفت الجمهور بأنه “ذكي ويميز بين الحقيقي والمصطنع”.

وأشارت إلى أن لقب “غادة الكاريزماتيك” جاء بشكل عفوي خلال لقاء صحفي عام 2022، وتداوله الجمهور عبر مواقع التواصل، حتى أصبح جزءًا من بعض الإفيهات في أعمال فنية.

وتمنت غادة ارتداء الحجاب قبل وفاتها، مؤكدة أنها مواظبة على الصلاة وقيام الليل.

قالت غادة إنها لا تخشى تقدم السن، معتبرة أن “كل عمر له حلاوته”، مشيرة إلى خضوعها لبعض الإجراءات التجميلية البسيطة دون تغيير ملامحها.

وفي ختام اللقاء، كشفت غادة عن تفكيرها في الزواج من جديد، من رجل أعمال غير مصري، مشيرة إلى أنه جار الاتفاق على كافة تفاصيل الزواج، وأنها ستكون زوجة ثانية له.

غادة إبراهيم أحمد زكي معالي الوزير

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