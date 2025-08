تفاصيل وثائقيات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن برنامج الأفلام الوثائقية لعام 2025، المقدم من A&E IndieFilms، والذي يتضمن 23 فيلمًا من 18 دولة و16 عرضًا عالميًا أولًا. يقدم البرنامج لهذا العام مجموعة من الشخصيات الحقيقية المتنوعة، بما في ذلك مستكشفون، صحفيون، عمال في مجال الجنس، نشطاء، جنود، ومنافسي صفير مميزين.



ويشمل البرنامج أعمالًا جديدة لعدد من المخرجين المشهورين عالميًا، مثل جيمي تشين، بيلي كوربن، تمارا كوتيفسكا، لوكريسيا مارتيلي، راؤول بيك، لورا بويترس، بن براودفوت، جيانفرانكو روسي، ميشيل ستيفنسون، بيتر ميتيلي، وتشاي فاسارهيلي. ستُقام الدورة الخمسون من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، المقدم من شركة "روجرز"، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025.



سيفتتح برنامج الأفلام الوثائقية في TIFF بفيلم "The Eyes of Ghana" للمخرج الكندي الفائز بجائزة الأوسكار بن براودفوت، الذي يعرض حياة المخرج كريس هيسه، بدعم من المنتجين التنفيذيين باراك وميشيل أوباما. يتضمن البرنامج أيضًا العديد من العروض العالمية الأولى، بما في ذلك "The Balloonists" من إخراج جون داور، الذي يتبع مغامرة مغامرين يحاولون الطواف حول العالم في منطاد هواء؛ و" A Life Illuminated" من إخراج تاشا فان زاندت، الذي يتناول رحلة البيولوجية البحرية إيدي ويدير إلى أعماق المحيط؛ و"Whistle" من إخراج كريستوفر نيليوس، الذي يصور مسابقة صفير الأبطال؛ و" Nuns vs. the Vatican" من إخراج لورينا لوتشيانو، الذي يكشف عن مزاعم جديدة حول الإساءة داخل الكنيسة الكاثوليكية.

يشمل البرنامج هذا العام أيضًا مجموعة من العروض العالمية التي تتناول قضايا اجتماعية وبيئية حاسمة. من بين الأفلام المميزة: "Modern Whore" من إخراج نيكول بازوين، الذي يستعرض صناعة الجنس استنادًا إلى كتاب بنفس الاسم؛ و"Still Single" من إخراج جمال بيرغر وجوكان تيتيسي، الذي يستعرض حياة العزاب في كندا؛ و"Ni-Naadamaadiz: Red Power Rising" من إخراج شين بيلكورت، الذي يسلط الضوء على قضية الحقوق الحمراء في كندا.



أفلام وثائقية كندية

يتميز البرنامج أيضًا بعدد من الأفلام الوثائقية الكندية البارزة، مثل "Aki" من إخراج دارلين نابونسي، و"While the Green Grass Grows: A Diary in Seven Parts" من إخراج بيتر ميتيلي، و"There Are No Words" من إخراج مين سوك لي، إلى جانب "True North" من إخراج ميشيل ستيفنسون. هذه الأفلام تمثل تنوعًا ثقافيًا وموضوعات حيوية تحاكي قضايا البيئة وحقوق الإنسان.

برنامج الأفلام الوثائقية لعام 2025 في TIFF:

A Life Illuminated | تاشا فان زاندت | الولايات المتحدة | عرض عالمي

A Simple Soldier | خوان كاميلو كروز، أرتم ريجزكوف | أوكرانيا | عرض أول في أمريكا الشمالية

Aki | دارلين نابونسي | كندا | عرض عالمي

Below the Clouds | جيانفرانكو روسي | إيطاليا | عرض دولي

Canceled: The Paula Deen Story | بيلي كوربن | الولايات المتحدة | عرض عالمي

Cover-Up | لورا بويترس، مارك أوبنهاوس | الولايات المتحدة | عرض كندي

Flana | زهرة غاندور | العراق/فرنسا/قطر | عرض عالمي

LOVE+WAR | تشاي فاسارهيلي، جيمي تشين | الولايات المتحدة | عرض عالمي

Modern Whore | نيكول بازوين | كندا | عرض عالمي

Ni-Naadamaadiz: Red Power Rising | شين بيلكورت | كندا | عرض عالمي

Nuestra Tierra | لوكريسيا مارتيلي | الأرجنتين/الولايات المتحدة/المكسيك/فرنسا/الدنمارك/هولندا | عرض أول في أمريكا الشمالية

Nuns vs. The Vatican | لورينا لوتشيانو | الولايات المتحدة | عرض عالمي

Orwell: 2+2=5 | راؤول بيك | الولايات المتحدة/فرنسا | عرض أول في أمريكا الشمالية

Powwow People | سكاي هوبينكا | الولايات المتحدة | عرض عالمي

Put Your Soul on Your Hand and Walk | سبيده فارسي | فرنسا/فلسطين/إيران | عرض أول في أمريكا الشمالية

Still Single | جمال بيرغر، جوكان تيتيسي | كندا | عرض عالمي

The Balloonists | جون داور | الولايات المتحدة/المملكة المتحدة/النمسا | عرض عالمي

The Eyes of Ghana | بن براودفوت | الولايات المتحدة | فيلم افتتاحي | عرض عالمي

The Tale of Silyan | تمارا كوتيفسكا | مقدونيا الشمالية | عرض أول في أمريكا الشمالية

There Are No Words | مين سوك لي | كندا | عرض عالمي

True North | ميشيل ستيفنسون | الولايات المتحدة/كندا | عرض عالمي

While the Green Grass Grows: A Diary in Seven Parts | بيتر ميتيلي | كندا/سويسرا | عرض عالمي

Whistle | كريستوفر نيليوس | أستراليا | عرض عالمي