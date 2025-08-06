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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين تشارك بالقافلة 11 للتحالف الوطني إلى غزة.. 15 ألف طن مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء| صور

مؤسسة أبو العينين تشارك في القافلة رقم 11
مؤسسة أبو العينين تشارك في القافلة رقم 11
أخبار البلد

شاركت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي في القافلة الإنسانية رقم 11 التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أمام معبر رفح البري، محملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية والطبية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إرسال قوافل متتالية ضمن التحالف

وتأتي هذه المشاركة استمرارًا لجهود المؤسسة منذ اندلاع العدوان على غزة، حيث ساهمت في إرسال قوافل متتالية ضمن التحالف، بلغ إجمالي ما قدمته حتى الآن أكثر من 15 ألف طن من الأغذية والأدوية والمستلزمات الأساسية، في إطار واجبها الوطني والإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين.

وأكدت المؤسسة أن القافلة رقم 11 تمثل محطة جديدة في مسيرة الدعم المتواصل، والتي تحظى بإشراف مباشر من الدولة المصرية، وبدعم كامل من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل مواقفه الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.

كما توجهت المؤسسة بالشكر إلى آلاف المتطوعين والعاملين في الميدان الذين ساهموا في إعداد وتجهيز القوافل، تأكيدًا على أن العمل الأهلي في مصر بات قوة فاعلة في دعم الشعوب وقت الأزمات.

مؤسسة أبو العينين التحالف الوطني للعمل الأهلي معبر رفح المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية الشعب الفلسطيني قطاع غزة

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