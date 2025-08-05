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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن قانون الإيجار القديم، حيث نصّ على تحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية حسب طبيعة وتصنيف المنطقة، إلى أن يتم الإعلان عن التصنيفات النهائية من قِبل المحافظات.

وفي تلك المرحلة، يُلزم المستأجر بدفع فروق الزيادات التي ستُحتسب بأثر رجعي من سبتمبر 2025، مع إمكانية تقسيط هذه الفروق بشكل ميسّر.

وطبقًا للقانون، فإن المناطق المتميزة سيُضاعف إيجارها الحالي 20 مرة، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.

أما المناطق المتوسطة، فتشهد مضاعفة الإيجار 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُحتسب المناطق الاقتصادية أيضًا بـ10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وحتى صدور التصنيف الرسمي لكل منطقة، يُلزم المستأجر بدفع قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بدءًا من سبتمبر، على أن يُعاد احتساب القيمة النهائية لاحقًا وفقًا لتصنيف المنطقة، مع تقسيط الفروق المالية الناتجة.

القانون حدد أيضًا المدة المتبقية لعقود الإيجار السكنية لتكون سبع سنوات فقط من تاريخ تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية للأفراد فتنتهي بعد خمس سنوات من سريان القانون، ما يتيح إعادة التعاقد وفقًا لأحكام السوق في حينه. 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

قانون الايجار القديم ايجارات قوانين

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مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

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