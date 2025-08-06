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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

أسدل الستار أمس على ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ ، و حدد قانون مجلس الشيوخ شروط الفوز في النظام الفردي ونظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتنص المادة (25) من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المُخصص للدائرة.

نسبة 5 %

وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المُخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة مساءًا بعد غلق 8286 مقرًا انتخابيًا علي مستوي الجمهورية، استعدادا لعملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية ونقلها اللجان العامة.

وانتظمت عملية تصويت المصريين داخل مصر فى اليوم الثانى والأخير فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا وتوافد الناخبون أمام اللجان قبل فتحها للإدلاء بأصواتهم.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الغالبية المظمي من لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها لاستقبال جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، باستثناء عدد قليل من اللجان التي تأخرت عن البدء الأسباب استثنائية وعددها 9 لجان فى 5 محافظات.

وعى المصريين 

أكد المستشار أحمد البندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحات صحفية أن وعى الناخبين فى انتخابات 2025 يعكس تطورا كبيرا فى إدراك المواطن المصرى لأهمية المشاركة الإيجابية، مقارنة بما كان عليه المشهد فى انتخابات 2020، مشيرا إلى أن الأمور باتت أكثر وضوحا، والمشاركة أكثر نضجا ومسئولية.

وأضاف أن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ انطلقت فى موعدها المحدد، مع فتح كافة اللجان على مستوى الجمهورية منذ الصباح الباكر، وسط أجواء منظمة واستعدادات مكثفة لاستقبال الناخبين، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بكافة الجداول الزمنية والمواعيد المعلنة، وهى مستمرة في تنفيذ باقي المراحل بما فى ذلك إعلان نتيجة الجولة الأولى، وفي حال وجود إعادة، سيتم البدء فورا في المرحلة الثانية من الدعاية الانتخابية.

وأوضح أن عدد اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية بلغ 8825 لجنة، مشيرا إلى أنه تم على مدارين الأيام المحددة للتصويت متابعة انتظام عمل هذه اللجان، والتأكد من وصول أعضاء الهيئات القضائية لمباشرة أعمالهم في الإشراف على العملية الانتخابية، لافتا إلى أن جميع الإجراءات اللوجستية تم إعدادها لتيسير التصويت على الناخبين، بما في ذلك تجهيز اللجان بلوحات إرشادية، وتوفير كراس متحركة لكبار السن وذوى الهمم، وتسهيل الإجراءات لذوى الإعاقة السمعية.

وكشف عن تلقي عدد كبير من الاستفسارات من كبار السن حول أماكن لجانهم، ما يعكس حرص هذه الفئة على المشاركة، وإدراكهم لأهمية دورهم في دعم المسار الديمقراطي، وأنه تم تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين من خلال الخط الساخن  19826، ودعا بندارى كافة المواطنين للنزول والمشاركة: «صوتك بيفرق، والمشاركة في الانتخابات رسالة وطنية، واختيار ممثلى الشعب فى الغرف التشريعية مسئولية تتطلب وعيا وإيجابية من كل مواطن».

انتخابات مجلس الشيوخ النظام الفردي نظام القوائم شروط الفوز

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