أستاذ قانون دستوري: المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ كان مُشرّفًا |فيديو

أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن مصر والشعب المصري لديهما هدف رئيسي، وهو إعلاء كلمة الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، رغم ما تمر به من أحداث وصراعات، تمكنت من إنجاز استحقاق دستوري بنجاح، بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال عبد الله المغازي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، إن المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ كان مشرفًا، مؤكدًا أن هناك حرصًا من الشعب المصري والقيادة السياسية على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

وأصدرت غرفة عمليات حزب "حماة الوطن" بيانًا، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين في الداخل، أكدت خلاله أن العملية الانتخابية جرت في أجواء من التنظيم والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

وأشار البيان إلى أن غرفة العمليات التابعة للحزب رصدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على صناديق الاقتراع خلال يومي التصويت، وهو ما اعتبره الحزب تأكيدًا على تمسك الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية، والمشاركة الفعّالة في الاستحقاقات الوطنية.