"حماة الوطن" يشيد بإقبال المواطنين ويثمن جهود الدولة في إنجاح انتخابات الشيوخ 2025

أصدرت غرفة عمليات حزب حماة الوطن بيانًا، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين في الداخل، أكدت خلاله أن العملية الانتخابية جرت في أجواء من التنظيم والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

وأشار البيان إلى أن غرفة العمليات التابعة للحزب رصدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على صناديق الاقتراع خلال يومي التصويت، وهو ما اعتبره الحزب تأكيدًا على تمسك الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية والمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الوطنية.

وأشادت غرفة العمليات بحالة التناغم والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، والتي ساهمت في إنجاح ما وصفته بـ"العرس الديمقراطي"، مؤكدين أن الانتخابات خرجت بصورة مشرفة دون أي مشكلات تُذكر.

ووجه الحزب تحية خاصة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على ما بذلته من جهود منذ فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمني وحتى انتهاء عمليات التصويت، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت على أتم الاستعداد لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

كما توجه حزب حماة الوطن بالشكر إلى الشعب المصري، الذي أثبت وعيه وحرصه على المشاركة في صياغة مستقبل الحياة السياسية، من خلال الخروج والإدلاء بصوته لاختيار من يمثله تحت قبة مجلس الشيوخ.