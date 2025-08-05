انتخابات الشيوخ.. بدء عمليات فرز الأصوات في لجان البحر الأحمر

أُغلقت في تمام التاسعة من مساء اليوم، صناديق الاقتراع في جميع لجان محافظة البحر الأحمر، إيذانًا بانتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وبدأت على الفور أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية تحت إشراف قضائي كامل، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم دقيق لضمان شفافية العملية الانتخابية.





وشهدت لجان مدن الغردقة، رأس غارب، سفاجا، القصير، مرسى علم، حلايب، وشلاتين إقبالاً متفاوتًا خلال يومي التصويت، وسط مشاركة فعالة من الشباب والنساء وكبار السن، ما يعكس تنامي الوعي السياسي لدى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم.





وأكد المستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة البحر الأحمر، أن جميع اللجان أغلقت أبوابها في موعدها الرسمي دون تسجيل أي خروقات مؤثرة، مشيرًا إلى أن عملية الفرز تجري بحضور مندوبي المرشحين ومتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدة، تحت رقابة دقيقة لضمان النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية.





وتقوم اللجان الفرعية حالياً بحصر الأصوات وتدوينها في محاضر رسمية، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة العامة بالمحافظة التي ستقوم بتجميع النتائج ورفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية في موعدها المحدد.





ولاقت العملية الانتخابية بمحافظة البحر الأحمر إشادة من الجهات الرقابية والمراقبين، نظرًا لحُسن التنظيم والتيسيرات المقدمة للناخبين، لا سيما لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما عكس صورة إيجابية عن مدى التزام الدولة بتعزيز المسار الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.