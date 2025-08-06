نيافة الأنبا رافائيل يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ بالأزبكية | صور

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنة نقابة المهن التعليمية بقسم الأزبكية، ورافق نيافته عدد من الآباء الكهنة والأراخنة.

انتخابات مجلس الشيوخ

كما أدلى نيافة الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا وتوابعها ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمدرسة السيدة زينب الابتدائية بجرجا.

وأدلى نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنة قرية ١٥ بنجر السكر بمدينة برج العرب.

كما أدلى نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتوجه نيافتة إلى لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي، المقيد بها اسمه، وأدى الواجب الوطني.

كما أدلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، في لجنة معهد الفكرية الأزهري الابتدائي الإعدادي فتيات.

