الحق الفرصة.. طريقة فتح حساب بالبنك مجاناً بدون إيداع مبلغ

فرصة لا تعوض تمنحها البنوك للمواطنين، وتتيح خدمة فتح حساب بالبنك مجاناً لفترة محدودة، بجميع البنوك على مستوى الجمهورية.

مفاجآة من 36 بنك في مصر

وقد أعلنت جميع البنوك في مصر وعددها 36 بنكًا، إتاحة العديد من الخدمات المجانية للمواطنين، وذلك بسبب فعاليات احتفالية الشباب وحتى 15 أغسطس المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بـ"اليوم العالمي للشباب".

و ستقدم جميع البنوك خلال هذه الفترة مجموعة من الخدمات البنكية مجانًا للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري في إطار خطته لتعزيز الشمول المالي في البلاد.

خدمات مجانية في البنوك لفترة محدودة

ستقوم البنوك بتقديم مجموعة من الخدمات البنكية للمواطنين مجانًا وبدون أي رسوم ضمن فعاليات الشمول المالي، بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، خاصة فئة الشباب.

وتشمل الخدمات المقدمة ما يلي:

فتح حسابات بنكية مجانًا دون حد أدنى للرصيد إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا دون رسوم إصدار البطاقات المدينة مجانًا إطلاق المحافظ الإلكترونية للعملاء الجدد تقديم خدمات الإنترنت والموبايل البنكي

فتح حساب بالبنك مجاني

طريقة فتح حساب بالبنك مجاناً

لا تحتاج سوى بطاقتك الشخصية لـ فتح حساب مجاني بالبنك، ويمكنك اختيار أي بنك على مستوى الجمهورية من اليوم وحتى يوم 15 أغسطس، لتتمكن من فتح حساب مجاني دون أي رسوم .

ازاي افتح حساب بالبنك ؟

تشترط البنوك تقديم بعض المستندات البسيطة لإتمام فتح الحساب، وهي:

-صورة بطاقة رقم قومي سارية تتضمن الوظيفة.

-في حال عدم وجود وظيفة مدونة على البطاقة، يجب تقديم مستند رسمي يثبت مصدر الدخل، وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري.

طريقة فتح حساب بالبنك

خطوات فتح حساب بنكي لأول مرة مجانًا

حددت البنوك الحكومية والخاصة عددًا من الخطوات البسيطة لـ فتح حسابي مجاني ، عليك اتباع الخطوات التالية :



-التوجه إلى أقرب فرع للبنك المراد فتح الحساب به.



-مقابلة إدارة خدمة العملاء المسؤولة عن فتح الحسابات.



-اختيار نوع الحساب المطلوب، سواء حساب عادي أو حساب شباب أو للمعاشات أو لأصحاب المهن الحرة.



-يعفى العميل من سداد الحد الأدنى لفتح الحساب خلال فترة المبادرة.



- يحصل العميل على العديد من المزايا مثل الاشتراك المجاني في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

خطوات فتح حساب بالبنك

ما هو أقل مبلغ لفتح حساب في البنك؟

في الأيام العادية، عند فتح حساب بالبنك ، يتطلب إيداع مبلغ مالي لا يقل عن 500 جنيه ، ويتم تحديد الرقم من بنك لاخر، ويتراوح من 500 إلى 3000 جنيهاً.

ويمكنك الآن وحتى 15 أغسطس فتح حساب بأي بنك في مصر دون إيداع مبلغ مالي أو رسوم إدارية .