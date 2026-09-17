وفد من جامعة الوادي الجديد لاجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بمركز بلاط

استقبل السيد الأستاذ عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، وفدًا من جامعة الوادي الجديد، وذلك في إطار الاستعداد لإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد من أبناء مركز بلاط، تيسيرًا عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد.

ويأتي ذلك تنفيذًا لموافقة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، على إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بمختلف مراكز المحافظة، بدلًا من انتقال الطلاب إلى مقر الجامعة بمدينة الخارجة.

وأكد السيد رئيس مركز ومدينة بلاط ترحيبه بوفد الجامعة، مشيدًا بهذه الخطوة التي تسهم في التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير الخدمات لهم بالقرب من محل إقامتهم، بما يعكس حرص مؤسسات الدولة على تقديم خدماتها بصورة أكثر سهولة ويسرًا للمواطنين.

ويأتي تنظيم أعمال الكشف الطبي بمركز بلاط في إطار التعاون والتنسيق بين **الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط وجامعة الوادي الجديد، لتيسير إجراءات القبول للطلاب الجدد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.