في 300 ساعة.. كواليس مناقشة قانون العمل بمجلس النواب

كشف النائب إيهاب منصور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كواليس مناقشة قانون العمل، وقال إن هذا القانون حدث به مناقشات طويلة وصلت لـ 300 ساعة، وأن هناك بعض المواد تم تحسينها داخل اللجنة بمجلس النواب.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية أنه على سبيل المثال ذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا غير موجودين في جميع مواد القانون، ولكن تم إضافتهم.

ولفت إلى أن العقوبات بقانون العمل لم يكن لها مدة، فتم وضع لها مدة لمنع صاحب العمل من طرد العمال، وأن قصة «الاستقالة» البعض يجبر العمال بالتوقيع على استمارة 6 في أثناء التوقيع على عقد العمل، ولذلك كان يطلب بأن قرار الفصل يكون بوجود الموظف.

وأشار إلى أن هناك أشياء مميزة في قانون العمل الجديد، وأن الهدف من القانون الحفاظ على حقوق العمال، وحماية أصحاب المؤسسات، ولكن في النهاية القانون يعطي كل شخص حقه.