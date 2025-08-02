تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة

واجه قانون العقوبات أعمال الدجل والشعوذة والتي يلجأ إليها البعض في الآونة الأخيرة داخل المجتمع المصري.

وحدد القانون أعمال السحر حيث نصَّ على أنه يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.

ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

وتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عمّا في الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.