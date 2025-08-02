قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات جديدة .. موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل
هل كتابة أسماء الله والأذكار على الكفن حرام شرعا؟ دار الإفتاء تجيب
وزير الري: مشروع قناطر ديروط الجديدة يخدم 1.6 مليون فدان
أسعار جيتور T2 موديل 2025 في السوق السعودي
عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك
ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة
أحمد موسى: مشروع قناطر ديروط الجديدة ينتهي بشكل كامل في أبريل 2026
باستثمارات 9 مليارات جنيه.. مدبولي يشهد افتتاح أحد الفنادق الشهيرة
الوطنية للانتخابات: تجاوزنا المعوقات الفنية .. وآخر مقر يغلق صباحا
أحمد موسى: قناطر ديروط الجديدة مشروع قومي.. والقناطر القديمة ستكون مزارا سياحيا
البنك الأهلى يفوز على مودرن سبورت بثنائية إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد
المرأة المصرية في طليعة الحاضرين.. إقبال نسائي لافت ببيروت على انتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

واجه قانون العقوبات أعمال الدجل والشعوذة والتي يلجأ إليها البعض في الآونة الأخيرة داخل المجتمع المصري.

وحدد القانون أعمال السحر حيث نصَّ على أنه يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.

ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

وتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عمّا في الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

قانون العقوبات أعمال الدجل والشعوذة الدجل والشعوذة أعمال السحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

أم سجدة

نشر مقاطع مخلة.. ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

علا شوشة وأم مكة

علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة

موعد بدء الدراسة في المدارس

موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم

سوزى الاردنية

القبض على البلوجر سوزى الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

رحمة حسن تكشف معاناتها من الصلع.. تعرف على أسباب حدوثه؟

ترشيحاتنا

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 3-8-2025

رشا عبد العال

الضرائب تعلن تنظيم 15 ندوة توعية جديدة للممولين في أسبوع.. ما القصة

وزير الاسكان

وزارة الإسكان تطلق تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة

بالصور

المغربي أشرف حكيمي مهدد بالسجن 20 عاما .. اعرف السبب

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

ابدأ صباحك بمشروبات الديتوكس .. 6 وصفات طبيعية تنظف الجسم وتثبت سكر الدم

مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم
مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم
مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم

احذر شرب القهوة مع هذه الفيتامينات.. أضرار تهدد جسمك

فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة
فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة
فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة

شركة سيارات فورد تخسر ملياري دولار بسبب ترامب

فورد
فورد
فورد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قرارات جديدة .. موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك

ايمان عبد اللطيف

ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة

رحلة أم مكة

رحلة أم مكة 500 جنيه فسيخ خلوها مليونيرة .. شاهد كيف غيرتها الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

المزيد