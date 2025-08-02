برلماني: مرور أول شحنة بالممر الإقليمي بميناء سفاجا يعزز التجارة بين مصر والسعودية والعراق

أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أن ما شهده ميناء سفاجا البحري، بمرور أول شحنة ضمن التجربة التشغيلية للممر التجاري الإقليمي الجديد متعدد الوسائط الذي يربط بين مصر والسعودية والعراق، حدثًا هاما في قطاع النقل البحري.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا الممر البحري سيكون له تأثير إيجابي كبير لصالح الدولة الثلاثة وتحديدا مصر، فيما يتعلق بالتجارة الدولية.

وقال محمود عصام: هذا الممر يأتي في إطار جهود مصر لتسهيل وتعظيم التجارة البينية، وتسهيل عمليات النقل، من خلال تقليل التكاليف والوقت، واستخدام شبكات النقل التي شيدتها مصر، وأحدثت طفرة في قطاع التجارة.

وأوضح النائب، أن مرور أول شحنة كشف خفض زمن النقل بأكثر من 50% مقارنة بالمسارات التقليدية، وهو الأمر الذي يمثل طفرة حقيقية في التجارة البينية، مما سيكون له مردود إيجابي بالغ الأهمية على الاقتصاد الوطني.

وانطلقت الشحنة من القاهرة عبر شبكة الطرق القومية الحديثة التي تربط المحافظات المصرية بالموانئ البحرية، مرورا بميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم السعودي عبر البحر الأحمر، لتستكمل رحلتها برا حتى مدينة أربيل العراقية.