برلمانية: منصة (EGTAP) الحكومية نقلة نوعية في تدريب الكوادر السياحية والأثرية

رحبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، بإطلاق أول منصة إلكترونية متكاملة للتدريب في مجالي السياحة والآثار (EGTAP)، معتبرةً أنها خطوة استراتيجية تدعم التحول الرقمي وبناء كوادر بشرية مؤهلة لرفع كفاءة القطاعين السياحي والأثري، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأكدت النائبة في بيانها، أن هذه المنصة تمثل إضافة حقيقية لمسيرة التطوير التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدةً بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات لإخراج هذا المشروع الوطني إلى النور.

أشارت النائبة إلى أن المنصة ستسهم في سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريبية معتمدة، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم من الحصول على فرص تدريبية مرنة، وتعزيز تنافسية مصر كوجهة سياحية عالمية عبر رفع كفاءة العاملين في القطاع وتوفير ملايين الجنيهات التي كانت تُنفق على التدريب التقليدي.

وطالبت النائبة بإدراج برامج متخصصة للعاملين في المناطق الأثرية النائية مثل الأقصر وأسوان وتعريب المحتوى لتمكين العاملين غير المتقنين للغات الأجنبية وإشراك القطاع الخاص في تطوير المنصة وتوفير فرص عمل للمتدربين المتميزين، ربط المنصة بمنظومة الشهادات المهنية المعتمدة دوليًا.

ووجهت النائبة الشكر لوزير السياحة والآثار على هذه المبادرة الرائدة، مؤكدة أن مصر تستحق الأفضل، معربةً عن أملها في أن تكون (EGTAP) نواةً لتحقيق طفرة في جودة الخدمات السياحية والأثرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتدريب في هذه المجالات.