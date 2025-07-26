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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة حلوان: استكمال التحول الرقمي للوصول نحو الإدارة الذكية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
حسام الفقي

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية التوجه نحو الاعتماد الدولي كمكون أساسي في خطة الجامعة للتطوير الشامل، مشددًا على ضرورة إعداد البرامج الأكاديمية وفقًا للمعايير الدولية، ودعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات التعليمية بما يتماشى مع متطلبات جهات الاعتماد العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التوسع في الاعتماد الدولي يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالميًا، ويعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي في جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي بجامعة حلوان، لافتًا إلى ضرورة تكاتف كافة القطاعات الجامعية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع "مراجعة الإدارة العليا للجودة" الذي عقد بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نبيل عبد السلام مدير مركز ضمان الجودة والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات، الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتورة عبير أمين "خبير" بمركز ضمان الجودة، والدكتور عمرو السيد مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  الدكتور رضوان عبد الحميد مدير ادارة المشروعات بالجامعة ، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، و فريدة هاشم، و وفاء السيد أمناء الجامعة المساعدين، و نشوة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب،  صفاء محمود مدير الإدارة العامة للعلاقات الثقافيه،  سماح عبد المنعم، مدير وحدة جودة النظم الإدارية، وعدد من القيادات الجامعية، في إطار جهود الجامعة لتعزيز جودة الأداء المؤسسي والأكاديمي وتحقيق معايير التميز.

وناقش الاجتماع محاور تطوير الأداء الجامعي، وناقش الحضور موقف كليات الجامعة والإدارات من تطبيق منظومة الجودة ومعايير الاعتماد، مؤشرات الأداء، تم عرض تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية، مدي تحقق أهداف الجودة، فعالية الاجراءات المتخذة للتعامل مع المخاطر والفرص، فرص التحسين والقرارات المقترحة، كما ناقش الحضور أهمية تبني ثقافة التقييم والتحسين المستمر، وتعزيز نظم ضمان الجودة في جميع الكليات والإدارات، بما يواكب التحديات العالمية في مجال التعليم العالي، ويؤهل جامعة حلوان لتكون مؤسسة تعليمية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.

هذا بالإضافة إلى مناقشة آليات رفع كفاءة أعضاء الجهاز الإداري وتنمية مهاراتهم من خلال إعتماد حزم من البرامج التدريبية في المجالات التخصصية وكذلك فى مجال التحول الرقمي واهميته، وضرورة العمل لاستكمال منظومة التحول الرقمي لتحقيق الهدف الإستراتيجي للجامعة "نحو الإدارة الذكية"، الاستمرارية في القياس الدوري لرضا العملاء (داخليا وخارجيا) والتحقق من تلبية متطلباتهم وتطلعاتهم.

وتوصل الاجتماع لمجموعة من التوصيات تضمنت تحسين الأداء الأكاديمي والإداري بالجامعة وتم التصديق عليها لعرضها بمجلس الجامعة.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان متطلبات جهات الاعتماد العالمية

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