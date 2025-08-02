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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تبدأ المرحلة الثانية للتحول الرقمي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق المنصة الإلكترونية التفاعلية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التابعة لها، عبر الرابط: https://smc.gov.eg/home، بهدف دعم مقدمي ومتلقي الخدمات الصحية، كما بدأت الوزارة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي، للتوسع في الخدمات الرقمية التفاعلية.

يأتي هذا الإعلان تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي يحرص على تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز التكامل التكنولوجي في المستشفيات والمنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إدارة نظم المعلومات بأمانة المراكز الطبية المتخصصة تواصل تنفيذ مشروعات رقمية متطورة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز كفاءة الشبكات الاتصالية، وضمان استدامة الخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى تضمنت توسيع نطاق الميكنة والتحول الرقمي في مستشفيات (العلمين، العجمي، 15 مايو)، لتحسين الأداء وتسريع تقديم الخدمات، مضيفاً أنه جاري العمل في ميكنة 50 بنك دم تابع للأمانة لإدارة فعالة وآمنة لمخزون مشتقات الدم، إلى جانب التوسع في خدمات الطب عن بُعد التي تغطي حاليًا 30 وحدة طبية، مما يتيح تقديم استشارات طبية متخصصة للمرضى في المناطق النائية.

مشروع التكامل عن بُعد بين مراكز الكبد والجهاز الهضمي

من جانبها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التكامل عن بُعد بين مراكز الكبد والجهاز الهضمي ووحدة زراعة الكبد بمستشفى القاهرة الفاطمية، لتسهيل متابعة مرضى زراعة الكبد في المحافظات دون الحاجة للتنقل، مشيرة إلى اكتمال ميكنة خدمات الأشعة في مستشفيات الأمانة بنسبة 70% باستخدام نظام (RIS & PACS) لأرشفة وتشخيص صور الأشعة عن بُعد، مما يعزز دقة وسرعة التشخيص.

تؤكد هذه الخطوات التزام وزارة الصحة بتطوير منظومة صحية رقمية متكاملة، تسهم في تقديم خدمات طبية متميزة ومستدامة للمواطنين.

وزارة الصحة المراكز الطبية المتخصصة الخدمات الصحية التحول الرقمي مجلس الوزراء منظومة الرعاية

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