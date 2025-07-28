انطلاق الدورة التوعوية بمخاطر الإنترنت والتحول الرقمي بدمياط

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق فعاليات الدورة التوعوية المقدمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مدار يومين، والتي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإنترنت، وتعزيز حماية حقوق المستخدمين، إلى جانب التعريف بدور الجهات المعنية في دعم قطاع الاتصالات، وتفعيل جهود التحول الرقمي، وتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني.

وحضر فعاليات الندوة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كل من المهندس محمد إبراهيم – رئيس قطاع أول للتفاعل المجتمعي، والعميد أيمن سالم، مدير العلاقات الحكومية،، والمهندس شريف سعيد، مدير إدارة تطوير القدرات الفنية لكوادر الأمن السيبراني، والأستاذ ياسر الرفاعي، مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي بديوان عام المحافظة.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت المهندسة شيماء الصديق بالحضور، وأعربت عن سعادتها باستضافة محافظة دمياط لهذه الندوات الهامة، مؤكدة أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به هذه المبادرات في نشر الثقافة الرقمية بين فئات المجتمع المختلفة، والتعريف بمخاطر الإنترنت وحقوق المستخدمين، مشيرة إلى حرص المحافظة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، لا سيما فئة الشباب والسيدات، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع معرفي آمن.

كما أشادت "الصديق" بالتعاون المثمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معربة عن تطلعها لتعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق الأهداف المنشودة في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و رفع قدرات العاملين بالجهاز الاداري للدولة.