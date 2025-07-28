قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماجدة الرومي تنحني أمام فيروز في عزاء زياد الرحباني
الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا
استشهاد 100 فلسطيني وإصابة 382 اخرين في غزة خلال 24 ساعة
هيتقبض عليها.. خالد يوسف يعلق على إدعاءات إحدى الفتيات ضد وفاء عامر
ترامب يزعم: حركة حماس لا تريد التفاوض
بسبب غزة وإيران.. مسؤولان إسرائيليان يتوجهان إلى واشنطن
شل العالمية تبحث مع وزارة البترول التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي بمصر
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
اليوناني لينوس جافريال مدربا لفريق السلة الأهلي خلفًا لأوجستي بوش
ترامب: مراكز توزيع الطعام في غزة ستكون مفتوحة دون قيود
بيراميدز يصل ملعب إسبانكا أتاتورك في تركيا لمواجهة بطل الدوري الإيراني
بيراميدز يضم البرازيلي إيفرتون داسيلفا لتدعيم هجومه في الموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الدورة التوعوية بمخاطر الإنترنت والتحول الرقمي بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق فعاليات الدورة التوعوية المقدمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مدار يومين، والتي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإنترنت، وتعزيز حماية حقوق المستخدمين، إلى جانب التعريف بدور الجهات المعنية في دعم قطاع الاتصالات، وتفعيل جهود التحول الرقمي، وتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني.

وحضر فعاليات الندوة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كل من المهندس محمد إبراهيم – رئيس قطاع أول للتفاعل المجتمعي، والعميد أيمن سالم، مدير العلاقات الحكومية،، والمهندس شريف سعيد، مدير إدارة تطوير القدرات الفنية لكوادر الأمن السيبراني، والأستاذ ياسر الرفاعي، مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي بديوان عام المحافظة.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت المهندسة شيماء الصديق بالحضور، وأعربت عن سعادتها باستضافة محافظة دمياط لهذه الندوات الهامة، مؤكدة أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به هذه المبادرات في نشر الثقافة الرقمية بين فئات المجتمع المختلفة، والتعريف بمخاطر الإنترنت وحقوق المستخدمين، مشيرة إلى حرص المحافظة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، لا سيما فئة الشباب والسيدات، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع معرفي آمن.

كما أشادت "الصديق" بالتعاون المثمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معربة عن تطلعها لتعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق الأهداف المنشودة في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و رفع قدرات العاملين بالجهاز الاداري للدولة.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ ندوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

مديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

تامر وخريجة الهندسة

المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة

تنسيق الجامعات 2025

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

حالة الطقس

موعد انتهاء موجة الصهد الشديدة بمصر.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات

امام عاشور

إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة على إنستجرام.. ماذا يقصد؟

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

80 % من مساعدات القطاع مصرية.. خبير: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة دقيقة

المساعدات الإنسانية

الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين: نثمن جهود مصر لإدخال المساعدات لقطاع غزة

جوتيريش

جوتيريش: يتم تجويع سكان غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين

بالصور

مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها

نيبال
نيبال
نيبال

منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف

\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف
\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف
\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف

أغلى سيارة في التاريخ في مزاد علني.. تصنيع فيراري ومازيراتي

سترادال
سترادال
سترادال

الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة

- الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة
- الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة
- الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة

فيديو

ماجدة الرومي تركع أمام فيروز

ماجدة الرومي تنحني أمام فيروز في عزاء زياد الرحباني

رد وفاء عامر علي أزمتها

وفاء عامر ترد بقوة بعد دعم نقابة الممثلين: "الافتراءات مش هتوقعني"

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد