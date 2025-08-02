برلماني يطالب رئيس الوزراء بتكليف المحافظين بدعم مبادرة "صحح مفاهيمك"

أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، على أهمية المبادرة التي أعلن عنها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف تحت شعار "صحح مفاهيمك" وأطلقها رسمياً بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

وثمن أهداف هذه المبادرة التى تتمثل فى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط، من خلال معالجة قضايا تمس الواقع اليومي للمواطن، برؤية علمية وتربوية منضبطة، تستند إلى خطاب ديني رشيد، يعالج الظواهر السلبية بالتوعية والرحمة دون إدانة أو إقصاء.

وطالب "طنطاوى" فى سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة اصدار تكليفات واضحة وحاسمة لتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية لاعطاء اولوية قصوى لهذه المبادرة المهمة معتبراً هذه المبادرة بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الديني.

وقال النائب خالد طنطاوى: إن الساحة المجتمعية تسهد تزايدًا في انتشار المفاهيم المغلوطة والمتطرفة سواء دينية أو اجتماعية أو ثقافية وهو ما يستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتصحيح هذه المفاهيم، خاصة بين فئات الشباب والنشء.

وأكد على ضرورة أن تكون مبادرة “صحح مفاهيمك” منصة توعوية تسعى لتعزيز التفكير النقدي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الشائعات والتطرف الفكري، من خلال الندوات واللقاءات والمحتوى التوعوي.

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : لماذا لا يتم إصدار تكليف واضح من الحكومة لجميع المحافظين بدعم هذه المبادرة، وتوفير سبل الدعم اللوجستي والإعلامي لها، والتنسيق مع مديريات الأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، لتنفيذ فعالياتها داخل المحافظات على مستوى الجمهورية؟.

وأكد على ضرورة أن يكون لهذه المبادرة دورها الحقيقى فى مواجهة جميع الأكاذيب والشائعات التى تبثها قوى الشر والظلام والارهاب ضد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.