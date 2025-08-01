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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مشهد أبوي.. وزير الأوقاف يُقبّل يد طفل وسط حفاوة المصلين في مسجد الحسين| فيديو وصور

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة، وفي مشهد أبوي قبّل وزير الأوقاف يد طفل وسط حفاوة المصلين في مسجد الحسين.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ السيد محمد عبدالقادر، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وتناول خلالها موضوع «نعمة الماء مقوم أساسٌ للحياة»، مؤكدًا أن الماء من أعظم نعم الله -تعالى- وركيزة أساسية لاستمرار الحياة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ عليه وترشيد استهلاكه، باعتباره مسؤولية شرعية ووطنية.

وعقب الصلاة، جلس وزير الأقاف بعد الصلاة مع رواد المسجد، في حلقة ذكر وصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- اختتمها بالدعاء أن يحفظ الله سبحانه مصر وقيادتها وأهلها وجيشها من كل سوء ومكروه.

وزير الأوقاف صلاة الجمعة مسجد الإمام الحسين نعمة الماء وزارة الأوقاف الأوقاف أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري تقبيل يد طفل مسجد الحسين

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