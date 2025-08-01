وزير الأوقاف يعقد جلسة ذكر وصلاة على النبي بعد الجمعة

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ السيد محمد عبدالقادر، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وتناول خلالها موضوع "نعمة الماء مقوم أساسٌ للحياة"، مؤكدًا أن الماء من أعظم نعم الله -تعالى- وركيزة أساسية لاستمرار الحياة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ عليه وترشيد استهلاكه، باعتباره مسؤولية شرعية ووطنية.

وعقب الصلاة، جلس وزير الأقاف بعد الصلاة مع رواد المسجد، في حلقة ذكر وصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- اختتمها بالدعاء أن يحفظ الله سبحانه مصر وقيادتها وأهلها وجيشها من كل سوء ومكروه.