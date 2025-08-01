نعمة المياه.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون تحت عنوان "نعمة المياه مقوِّم أساس للحياة"، في إطار التوعية الدينية والمجتمعية بأهمية الموارد الطبيعية.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان أن الهدف من هذه الخطبة هو تسليط الضوء على عِظَم نعمة الماء، التي هي أساس استمرار الحياة على الأرض، وأنها من أعظم النعم التي يجب على الإنسان تقديرها، حيث إنها "أرخص موجود وأغلى مفقود".

وشددت الأوقاف على أن الحفاظ على كل قطرة مياه مسؤولية شرعية ووطنية تقع على عاتق كل فرد، لما لها من أثر مباشر على التنمية والاستقرار، داعية الأئمة إلى تناول الموضوع من أبعاده الدينية والبيئية والاقتصادية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الوعي المائي لدى المواطنين.

كما تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح ١٤ مسجدًا اليوم الجمعة، حيث تم إنشاء وبناء ٣ مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (٩) مساجد، إضافة إلى مسجدين صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة، عن وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة، منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٥٠) مسجدًا من بينها (٤٥) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٥) مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٥٣٩) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٢٧٤ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة شمال سيناء:

تم إحلال وتجديد مسجد المقداد بن عمرو بقرية الطويل - مركز العريش.

وفي محافظة أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد العمدة بنجع العرب – مركز دراو.

كما تم إنشاء وبناء مسجد الإمام علي بكوم أمبو قبلي – مركز كوم أمبو؛ ومسجد المدينة المنورة بنجع الحجاب شرق بقرية أبو الريش قبلي – مركز أسوان.

وفي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد عبد الحميد الفقي بقرية عرب الرواشدة – مركز طوخ.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد خميس عوض بقرية رزافة – مركز الدلنجات؛ ومسجد نصر عبد الحليم بمشروع العباسية – مركز حوش عيسى؛ ومسجد الرحمن الفيومي بقرية زاوية مسلم – مركز الدلنجات.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية طموه - مركز أبو النمرس.

كما تم إنشاء وبناء مسجد صلاح الدين محمد القريني بالشيخ زايد – مدينة ٦ أكتوبر.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد السليمانية بنجع الكرنك بقرية أولاد يحيى الحاجر – مركز دار السلام؛ ومسجد عبد الجواد بقرية الكوم الأصفر – غرب طهطا.

وفي محافظة السويس:

تم صيانة وتطوير مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة السلام ٢ – حي عتاقة.

وفي محافظة المنوفية:

تم صيانة وتطوير مسجد الفتح بجوار مدرسة صلاح خطاب بقرية ميت خاقان – مركز شبين الكوم.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.