قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تغلق شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
ياسمين الخطيب: سوزي ضحية أهلها والمجتمع رغم ما تقدمه من "قرف"
انتظام صرف معاشات شهر أغسطس 2025
إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها
يورد منتجاته لمطاعم كبرى.. ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة بمحل في الخانكة
روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
إخماد حريق في سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة إثر ماس كهربائي
100 يوم صحة تقدم 27 مليون خدمة طبية في أقل من 3 أسابيع
تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة
عصير رمان وزيت زيتون.. هدية رئاسية تثير الجدل في العراق وبيان هام
هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة بثمن البيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟

فصل موظف - أرشيفية
فصل موظف - أرشيفية
أميرة خلف

يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص  ، معرفة الضوابط القانونية للفصل في قانون العمل الجديد تزامنا مع قرب موعد تطبيقه رسميا .

في هذا الصدد،،نصت المادة 148 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.


2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.


4-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.


5-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.


6-إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.


7-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه


وتجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل . 

القطاع الخاص قانون العمل فصل فصل الموظف قانون العمل الجديد موعد تطبيق قانون العمل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الأنبا إيلاريون

نشاط رعوي مكثف للأنبا إيلاريون بإيبارشية البحيرة .. صور

مكرسات

رسامة 6 قمامصة ومكرسة جُدد بإيبارشية ديرمواس

الزراعة

شهر الحصاد| أهم المحاصيل الزراعية بشهر أغسطس .. ونصائح ذهبية لزراعتها

بالصور

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد