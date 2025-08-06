دعم جماهيري كبير لمنتخب اليد أمام كوريا في افتتاح بطولة العالم لليد تحت 19 عامًا.. بالصور

شهدت مدرجات الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في حفل افتتاح بطولة العالم للناشئين تحت 19 عامًا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخبًا.

ويعكس حضور الجماهير الطاغي في الصالة التي تحتضن مباراة مصر وكوريا الجنوبية، الاهتمام المتزايد بكرة اليد، وتلبية دعوة اللجنة المنظمة للحضور ومساندة الفراعنة في الضربة الأولى.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من كبار مسؤولي الاتحاد الدولي بجانب حضور العديد من رؤساء الاتحادات القارية بالإضافة إلى مجلس إدارة اتحاد اليد بقيادة خالد فتحي.

وتقام الآن مباراة مصر وكوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة العالمية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين واليابان ، وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.