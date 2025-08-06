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بعد استخدامه في المخللات والحلويات..ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر البطيخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد استخدامه في المخللات والحلويات..ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر البطيخ

قشر البطيخ
قشر البطيخ
اسماء محمد

يعد قشر البطيخ وتحديدا الجزء الداخلى الابيض من اكثر المواد الطبيعية التى ظهرت لها استخدامات جديدة في صناعة أنواع معينة من الحلوى والمخللات .. ولكن ما تأثيرها على الجسم؟!

فيما يلي بعض الفوائد الغذائية الرائعة والحوافز الصحية التي يوفرها قشر البطيخ وذلك وفقا لما ذكره موقع netmeds.

غني بالفيتامينات

 قشر البطيخ غني بفيتاميني أ وسي، ويحتوي أيضًا على فيتامين ب6 و يدعم فيتامين أ الرؤية ووظائف المناعة، بينما يعزز فيتامين سي إنتاج الكولاجين ويلعب فيتامين ب6 دورًا أساسيًا في عملية الأيض وصحة الدماغ.

يحتوي على معادن

 يحتوي قشر البطيخ على معادن أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك ويساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم  ووظائف العضلات، بينما يدعم المغنيسيوم صحة العظام واستقلاب الطاقة أما الزنك، فيعزز وظيفة المناعة ويعزز التئام الجروح.

فوائد فرك قشر البطيخ على البشرة

وجود مضادات الأكسدة

 يُعدّ قشر البرتقال مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الليكوبين والسيترولين وقد رُبط الليكوبين بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب،  بينما قد يُحسّن السيترولين تدفق الدم والأداء الرياضي.

يحتوي على الألياف

 يحتوي قشر البطيخ على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتنظم مستويات السكر في الدم، وتساعد في الحفاظ على وزن صحي.

قشر البطيخ فوائد قشر البطيخ الزنك تاثير قشر البطيخ تأثير قشر البطيخ على الصحة تأثير قشر البطيخ على الجسم

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بعد استخدامه في المخللات والحلويات..ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر البطيخ

قشر البطيخ
قشر البطيخ
قشر البطيخ

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