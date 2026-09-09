انفجار قبالة جاسك.. إعلام إيراني يتحدث عن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز

أفادت وكالة فارس الإيرانية، الأربعاء، بسماع دوي انفجار من جهة البحر في مدينة جاسك جنوبي إيران، من دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الانفجار أو أسبابه.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنباء عن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، فيما لم ترد تفاصيل رسمية بشأن الحادث أو الجهة التي تقف وراءه.



ونددت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، بالهجمات الأمريكية على ناقلاتها النفطية، وحذرت من التداعيات التصعيدية لمثل هذه الهجمات، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إنه رداً على هذه "الإجراءات العدائية" ضد ناقلات النفط، هاجمت القوات المسلحة الإيرانية قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية، إضافة إلى عدة سفن أمريكية.