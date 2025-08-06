أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي حازمة والشعب يرفض الانسياق وراء الشائعات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة جاءت واضحة وحازمة، وتعكس رهانه على وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم التحديات التي تواجه الدولة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن هناك محاولات مستمرة لبث الشائعات بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي، إلا أن هذه المحاولات دائمًا ما تُقابل برفض شعبي واسع، مشددًا على أن "أحلام مروّجي الفتن غير قابلة للتنفيذ أبدًا".

وأوضح أن الرئيس السيسي وجّه رسائل بالغة الأهمية إلى الداخل والخارج، محذرًا من خطورة المرحلة الحالية، ومؤكدًا أن مسؤولية الحفاظ على استقرار الدولة تقع على عاتق جميع المصريين، وهو ما يتطلب التكاتف والوعي والوقوف في وجه الحملات الممنهجة ضد الوطن.