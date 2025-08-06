أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية في الأساس قضية مصرية.. ومعبر رفع لم يُغلق

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد إيصال رسالة هامة للداخل والخارج، وهي أن تلك الرسالة هي عسكرية ذات طابع سياسي.

تصحيح الصورة المباشرة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن الرسالة الأهم هي موضوع غزة، والذي يتفرع منه العديد من القضايا، والتي منها تصحيح الصورة المباشرة من الرئيس والتي جاءت لمصداقية النقاش.

وأوضح «فهمي» أن ملف غزة هو ملف مصري، كما أن القضية الفلسطينية قضية مصرية بالأساس وقضية أمن قومي، كما أنها أحد مرتكزات السياسة المصرية الخارجية والقاصي والداني يعلم ذلك.

وأكد فهمي على أن تصحيح الصورة هو الأهم، لأن موضوع المعبر من الأمور الهامة التي كانت تحتاج إلى توضيح، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قال إن القضية تتلخص في أمرين، الأول هو أن الجانب الآخر وهو الجانب الفلسطيني مسرح عمليات ومنطقة عمليات، وأن المعبر مفتوح من الجانب المصري منذ اليوم الأول.

وأشار إلى أن هناك بعض شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وذلك بالتنسيق مع الجانب الآخر.