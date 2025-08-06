حزب الاتحاد: الرئيس السيسي يخاطب العقول والقلوب.. ورسائله ترسخ الثقة في استقرار مصر

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الزيارة التفقدية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم للأكاديمية العسكرية، تؤكد من جديد أن الرئيس لا يفصل بين منظومة الأمن القومي والتنمية الشاملة، ويحرص على إعداد كوادر واعية عسكريًا ومدنيًا في آنٍ واحد.

وقال "صقر" في تصريح صحفي، إن كلمة الرئيس خلال لقائه بطلبة الأكاديمية، حملت رسائل صادقة وواضحة، تؤكد أن سياسة الدولة القائمة على الصراحة والمصداقية أثبتت صحتها، وهو ما تجلى في تجاوز مصر لأخطر التحديات الأمنية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، رغم الاضطرابات الإقليمية.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن إشادة الرئيس بالدورات التي تقدمها الأكاديمية للكوادر المدنية، تؤكد أن الدولة تبني جيلاً متسلحًا بالعلم والانضباط، قادرًا على مواكبة التحديات، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على نعمة الاستقرار الداخلي يمنح المواطن الثقة، ويبعث برسائل طمأنة في وقت يشهد فيه العالم تحولات عاصفة.

ونوه المستشار رضا صقر بأن الرئيس السيسي يخاطب العقول والقلوب معًا، وزيارته اليوم هي رسالة أمل وإصرار على المضي نحو مستقبل آمن ومستقر، بوعي مؤسسي وتكامل وطني حقيقي.