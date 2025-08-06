وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين

قال الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية تحدث عن جزء من التاريخ الذي تعرضنا إليه، فضلا عن المؤامرات التي تعرضت لها الدولة المصرية، فضلا عن تناول العديد من المشاكل الحالية.

أهمية الجبهة الداخلية المصرية

وأشار «شردي» إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية الجبهة الداخلية المصرية، لافتا إلى أن العاملين بالسياسية والإعلام ينظرون إلى تلك المنطقة على وجه التحديد ويهتمون بها.

رفض تهجير الفلسطينيين

وشدد الإعلامي محمد شردي على أنه لا أحد على الإطلاق يعارض موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين عبر الأراضي المصرية أو إعادة توطين الفلسطينيين في رفح المصرية أو في سيناء بديلا عن وطنهم الأم، قائلا: «نقطة خلصت ووراك 110 ملايين فورا».

وأوضح أنه لا يوجد مواطن مصري واحد يعترض على سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية على الإطلاق، بل ننظر إلى سياسة الرئيس ودبلوماسية مصر بأنها أحيانا تتحمل أكثر من اللازم من أطراف لو سمح لنا أن نتعامل معها لأحرجناهم.