«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية دعوة صريحة لليقظة

​​​​​أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية بمقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل دعوة صريحة لكافة القوى الوطنية بضرورة رفع درجات اليقظة وتعزيز الوعي الجمعي، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها مصر والمنطقة.

وأوضح ”عبد السميع“ في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي وضع الشعب المصري أمام مسؤولياته الوطنية، من خلال تسليط الضوء على حجم المخاطر المحيطة داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن وعي المصريين المتزايد، وقدرتهم على فرز الشائعات ومخططات هدم المعنويات، بات حصنًا منيعًا في وجه الحروب النفسية والمعلوماتية التي تستهدف ضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن ما أشار إليه الرئيس بشأن التحديات الأمنية الجسيمة التي واجهتها مصر خلال أكثر من عقد، يعكس حجم الجهد الذي بذلته الدولة لاستعادة استقرارها ومكانتها، بدءًا من مكافحة الإرهاب وصولًا إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها الدفاعية والأمنية، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة رؤية سياسية واضحة وتكاتف شعبي خلف القيادة الوطنية.

وفيما يخص الأوضاع في قطاع غزة، قال ”عبد السميع“ إن وصف الرئيس للتدمير الجاري بأنه "غير مسبوق" هو توصيف دقيق لما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة للإنسانية، مضيفًا أن الدور المصري في هذا الملف يثبت مرة أخرى أن مصر دولة ذات ثقل إقليمي، تتحرك بدافع إنساني وعروبي لحماية المدنيين، والعمل على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل مستمر رغم التحديات.

كما نوّه إلى أهمية تحذيرات الرئيس من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أن هناك منصات مأجورة تعمل على تشويه الحقائق وزرع الفتن في الوعي العربي العام، وأن مواجهة هذا الخطر تبدأ من تعزيز الإعلام الوطني وزيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الأدوات.

وأشار ”عبد السميع“ إلى أن حديث الرئيس عن الأمن العربي باعتباره "وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطًا وثيقًا" يعبّر عن ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي لطالما اعتبرت استقرار الدول العربية جزءًا من أمنها القومي، موضحًا أن ذلك يعكس التزام مصر التاريخي بالدفاع عن وحدة الصف العربي في مواجهة محاولات التفكيك والتقسيم.

واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب "مستقبل وطن" يدعم بشكل كامل هذه الرسائل الرئاسية، ويعمل على ترجمتها على الأرض من خلال توعية المواطنين، والتفاعل المباشر مع القضايا الوطنية والقومية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخليًا وخارجيًا، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.