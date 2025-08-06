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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: رؤية الرئيس السيسي تؤكد على إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية واللقاء المباشر مع طلابها يمثلان رسالة واضحة بأهمية إعداد جيل من الرجال والسيدات القادرين على تحمل المسؤولية الوطنية ومواجهة تحديات العصر المختلفة.

وأضاف عاشور أن تأكيد الرئيس على أن الأكاديمية لم تعد مجرد مصنع للرجال فقط، بل أصبحت منارة لتكوين الشخصية المصرية المتزنة والمتكاملة، يعكس التوجه القوي للدولة نحو تطوير الكوادر البشرية في كل مؤسسات الدولة، سواء العسكرية أو المدنية، من خلال برامج تدريبية وتعليمية متقدمة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس السيسي على استقرار الوضع الداخلي في مصر والسياسة القائمة على الصراحة والمصداقية يبعث برسالة طمأنينة للشعب، ويؤكد نجاح الدولة في تجاوز تحديات أمنية جسيمة رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة.

وأشار "عاشور" إلى أن الرئيس شدد على استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي رغم تأثير الأزمات الإقليمية، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، داعيًا الجميع إلى مزيد من التضامن والتكاتف لتحقيق التنمية المنشودة.

وأشاد النائب احمد عاشور برؤية الرئيس فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها أداة ذات تأثير مزدوج، يمكن توظيفها بشكل إيجابي لخدمة الوطن، أو استغلالها لنشر الشائعات، وهو ما يواجهه الشعب المصري بوعي متزايد.

وفيما يتعلق بالشأن الخارجي، أكد النائب أن تحذير الرئيس من محاولات بث الفرقة بين الشعوب العربية يؤكد أهمية الوحدة والتضامن العربي، مع ضرورة احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يمثل ثوابت السياسة المصرية.

وختم النائب أحمد عاشور تصريحه بالتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، ومجهوداتها المستمرة لإيقاف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، رغم الحملات الإعلامية السلبية التي تستهدف هذا الدور المحوري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب أحمد عاشور مجلس النواب الرجال والسيدات

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