وزير الخارجية ينقل تحيات الرئيس السيسي.. ويؤكد على تعزيز العلاقات المصرية اليونانية

نقل وزير الخارجية بدر عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر واليونان.

علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة

أكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيدًا بالزخم المتنامي في التعاون الثنائي.

ارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية

أشار إلى الزيادة الملحوظة في وتيرة الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، ما يعكس تطور العلاقات وتعزيزها.

دعوة لتعزيز التعاون الاقتصادي

شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية، داعيًا إلى استغلال الفرص المتاحة لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستويات أوسع.