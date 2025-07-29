بدر عبد العاطي: ندعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الوزير على أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية "ثابت وغير قابل للمساومة"، وأن القاهرة تواصل تحركاتها الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لحل عادل وشامل ينهي معاناة الفلسطينيين.

جهود مصرية متواصلة لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، جدّد وزير الخارجية المصري التأكيد على استمرار مصر في جهودها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء التصعيد العسكري الذي يهدد حياة المدنيين.

كما أشار إلى أن مصر تواصل تنسيقها مع الأطراف الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، مجددًا التزام القاهرة بمسئولياتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، سواء من خلال العمل السياسي أو عبر الدعم الإنساني الميداني.