أخبار التوك شو| أمطار في عز الصيف.. الرئيس السيسي: الظروف الجيوسياسية ومنها الحرب بغزة أثرت سلبًا على عائدات قناة السويس

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة تتعلق ببعض الاحداث المطروحة على الساحة حاليا، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي..

الهلال الأحمر المصري: جاهزية مصر لإرسال المساعدات لغزة كانت منذ اليوم الأول بعد العدوان

قالت أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن جاهزية مصر لإرسال المساعدات كانت منذ اليوم الأول.



محافظ سيناء: لا نقبل بتهجير الفلسطينيين.. ودور مصر لا يمكن لأحد المزايدة عليه

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن هناك تحولًا واضحًا في الموقف الدولي والإقليمي بشأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في فرض رؤيتها القائمة على دعم الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري، مؤكدًا: "فرق كبير بين ما قدمته مصر وما فعلته إسرائيل".



الرئيس السيسي: الظروف الجيوسياسية ومنها الحرب بغزة أثرت سلبًا على عائدات قناة السويس

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى فجر اليوم، الأربعاء، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية.



مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور دولي وفعاليات كبرى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أعلن افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل.



الدفاع الروسية: استهداف منظومة نقل الغاز التابعة للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها نفذت ضربة جوية استهدفت منظومة نقل الغاز التابعة للجيش الأوكراني، واصفة العملية بأنها "دقيقة" وجاءت في إطار ضرب البنية التحتية المستخدمة في دعم العمليات العسكرية الأوكرانية.



قصف إسرائيلي عنيف على غزة وسقوط عشرات الشهداء

أكد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جدّدت صباح اليوم أوامر الإخلاء لسكان حي الزيتون، جنوبي شرق مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع.



أمطار في عز الصيف.. تعرف على حالة الطقس مع نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل حالة الطقس لنهاية الأسبوع.



سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6-8-2025 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-8-2025.



سعر الذهب اليوم الأربعاء.. اعرف قيمة عيار 21 الآن |فيديو

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.