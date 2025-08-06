سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6-8-2025 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.48 جنيه للبيع و48.38 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.95 جنيه للبيع، و55.82 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 64.37 جنيه للبيع، و64.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.92 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.55 جنيه للبيع، و158.17 جنيه للشراء.