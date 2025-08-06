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أعلى سعر لصرف الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 6-8-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 6-8-2025

الدولار
الدولار
آية الجارحي

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 6-8-2025، استقر في البنوك العاملة في مصر، بعد موجه قوية من التراجع.. ويُقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025..

وقدّم بنك تنمية الصادرات أعلى سعر لصرف الدولار مُسجلاً 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، في جميع البنوك العاملة في مصر ضمن نشرته.

جيث سجّل سعر الدولار في بنك البنك الأهلي الكويتي 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار بنك مصر   48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي  48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة  48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول  48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك الإسكندرية 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد  48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

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