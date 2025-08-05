المركزي المصري: 360 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي.. تفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري، تسجيل زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر مقدارها 360 مليون دولار على أساس شهري وذلك بنهاية يوليو الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر نحو 49.06 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بعدما كان 48.7 مليار في يونيو السابق له.



جاء ذلك حسبما كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري والتي تضمنت زيادة محققة في الاحتياطي النقدي للبلاد اقتربت من حاجز المليار دولار خلال الشهور القلائل الماضية.



مكونات الاحتياطي وأهميته

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي.