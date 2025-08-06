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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ سيناء: لا نقبل بتهجير الفلسطينيين.. ودور مصر لا يمكن لأحد المزايدة عليه

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن هناك تحولًا واضحًا في الموقف الدولي والإقليمي بشأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في فرض رؤيتها القائمة على دعم الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري، مؤكدًا: "فرق كبير بين ما قدمته مصر وما فعلته إسرائيل".

مصر ثابتة على مبادئها منذ اليوم الأول

وشدد المحافظ، خلال مؤتمر صحفي، على أن مصر أعلنت منذ بداية الحرب في غزة عن موقفها الثابت، الرافض لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، موضحًا أن الدولة المصرية كانت ولا تزال تقدم المساعدات الإنسانية بشكل معلن وشفاف، وأن أي محاولات للتشكيك أو التشويه هي محاولات يائسة لا تغير من الحقيقة.

الشائعات لا تنال من النجاحات

وقال محافظ شمال سيناء إن كل نجاح تحققه الدولة يقابله سيل من الشائعات المغرضة، لكن وعي المصريين وثقتهم في دولتهم يجعلهم أكثر إدراكًا لحجم الجهود المبذولة، مضيفًا: "محدش في العالم كله يزايد على دور مصر، لا إنسانيًا ولا سياسيًا".

اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء القضية الفلسطينية

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