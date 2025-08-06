قصف إسرائيلي عنيف على غزة وسقوط عشرات الشهداء

أكد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جدّدت صباح اليوم أوامر الإخلاء لسكان حي الزيتون، جنوبي شرق مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضح أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا داخل الحي، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني، فيما تواصل القصف على أحياء الشجاعية والتفاح وسط قصف مدفعي متكرر شرق غزة.

العدوان يمتد إلى دير البلح وخانيونس

وأشار جبر إلى أن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على شرق غزة فقط، بل طال أيضًا وسط القطاع وجنوبه، حيث قصفت الطائرات منزلاً في دير البلح، بينما استُهدفت مناطق شرق المدينة وشرق مخيم البريج بقذائف مدفعية.

وفي خانيونس، أفاد المراسل بحدوث قصف مدفعي مكثف شمال المدينة، حيث توغلت الآليات العسكرية الإسرائيلية وسط إطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة على منازل المدنيين، ما أسفر عن مزيد من الدمار وسقوط ضحايا.

ارتفاع أعداد الشهداء وسط استمرار القصف

وكشف جبر أن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى نحو 15 شهيدًا منذ فجر اليوم، إلى جانب عشرات المصابين، بينهم حالات حرجة، في وقت لا تزال عمليات القصف مستمرة.

استهداف مراكز توزيع المساعدات

كما أشار إلى استشهاد شخص وإصابة العشرات جراء إطلاق نار من الاحتلال باتجاه مراكز توزيع المساعدات الأميركية في شمال المحافظة الوسطى، حيث كان الأهالي يتوافدون للحصول على الغذاء في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع.