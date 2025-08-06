مصر في أمان وتدمير غزة غير مسبوق.. رسائل قوية للرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووجهة رسائل مهمة للشعب المصري.

العلاقات المصرية مع الأشقاء العرب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والدول العربية الشقيقة تتمتع بالقوة والود، مشددًا على ضرورة تجاوز الخلافات والصراعات من أجل تحقيق وحدة الصف العربي. وأوضح أن مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن العربي، معتبرًا إياه وحدة متكاملة لا يمكن فصلها.



شدد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي في الأكاديمية العسكرية على أن أي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية هو تهديد خطير يجب التصدي له، مؤكدًا أن المنطقة تمر بظروف صعبة تتطلب الوقوف بجانب الأشقاء وعدم التشتت في خلافات أو نزاعات جانبية.



أوضح الرئيس أن العلاقات بين دول المشرق والمغرب العربي ودول الخليج متينة ومتزنة، مؤكداً أن أي محاولة لإحداث فرق أو خلافات بين هذه الدول لن تنجح، ومؤكدًا أن الشعوب العربية ستظل أشقاء متماسكين في مواجهة التحديات.



وجه الرئيس السيسي رسالة إلى جميع العرب والمصريين قائلاً: "لا تصدقوا كل ما تسمعونه أو ترونه، فهناك محاولات مستمرة لبث الفُرقة والتشويش، ونحن نحترم كل الدول ونسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة."

فقدنا 8 مليار دولار عائد مباشر من قناة السويس



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن كل حدث يتم على مستوي الدول يكون له تأثير سواء سلبي أو إيجابي، و"نحن نسير نسير بشكل جيد”.



وأضاف الرئيس السيسي: “أكثر من 8 مليار دولار كان عائد مباشر لقناة السويس فقدناه نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة والحرب فى غزة، ولكن برغم ذلك مسارنا الإصلاحي والإقتصادي يسير بشكل جيد ونتقدم كل يوم عن يومه”.

وتابع: “لازم كلنا نكون متضامنين فى الإنجاز اللي احنا بننشده لمصر ، ومعندناش مشكلة فى سلع وإحتياطاتنا تكفي”.

التدمير في غزة غير مسبوق



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التدمير الحالي في غزة غير مسبوق، وأن الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري.

وقال الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، إنه يراهن على وعي المصريين، الذي يرتفع كل يوم عن اليوم السابق، مؤكدا أن كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ليس صحيح.

وأضاف أنه لا يستطيع أحد أن يهزم شعبه “مفيش دولة تقدر تهزم شعبها، فالشعب المتماسك لا يمكن أحد أن يهزمه”.

وأوضح أن مصر بفضل الله في أمن وأمان، وأن سياسة الدولة القائمة على الصراحة والمصداقية أثبتت صحتها خلال السنوات العشر الماضية، وأنه لا يوجد مشكلات بخصوص السلع الغذائية.

وذكر أن مصر واجهت تحديات أمنية جسيمة منذ أكثر من عقد، إلا أن الدولة استطاعت تجاوزها وما زالت تحقق تقدماً ملموساً رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية.

مصر في أمن وأمان



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بفضل الله في أمن وأمان، وأن سياسة الدولة القائمة على الصراحة والمصداقية أثبتت صحتها خلال السنوات العشر الماضية، وأنه لا يوجد مشكلات بخصوص السلع الغذائية.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، أن مصر واجهت تحديات أمنية جسيمة منذ أكثر من عقد، إلا أن الدولة استطاعت تجاوزها وما زالت تحقق تقدماً ملموساً رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية.

ولفت إلى أن الظروف الجيوسياسية، ومنها الحرب في قطاع غزة، أثرت سلبًا على عائدات قناة السويس، إلا أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، داعيًا الشعب المصري إلى مواصلة التضامن والتكاتف لتخطي الصعوبات وتحقيق التنمية المنشودة. كما أبدى سيادته اهتمامًا بالغًا بالتقدم العلمي، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست شرًّا في حد ذاتها، وإنما يكمن الأثر في كيفية استخدامها، فهي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها، لكنها قد تُستخدم لترويج الشائعات وهدم المعنويات، وهو ما يواجهه الشعب المصري بوعي وإدراك متزايد.

وفي الشأن الخارجي، أكد الرئيس أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية منذ عام ٢٠١١، وليس فقط منذ أحداث ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، مما يؤكد صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن وعدم التدخل واحترام سيادة الدول.

السوشيال ميديا ووعي المواطن



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مواقع التواصل أصبحت جزء كبير من الحياة، وأن تلك المواقع أصبحت تستخدم استخدام غير صحيح، ولذلك نؤكد أن تلك الأشياء تستخدم كسلاح، لتفكيك الإرادة، والتضامن، ونشر الشائعات.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، أنه يراهن على وعي المصريين، الذي يرتفع كل يوم عن اليوم السابق، ولذلك نؤكد أن كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ليس صحيح.

وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد أن يهزم شعبة، " مفيش دولة تقدر تهزم شعبها، فالشعب المتماسك لا يمكن أحد أن يهزمه.