قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برصاص الاحتلال.. استشهاد سليمان العبيد الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية
وزير الخارجية: نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه
الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية رسميا
إجراءات صارمة.. 35 لجنة على مستوى الجمهورية للتفتيش على مخازن الأعلاف
بعد انتهاء الانتخابات.. تعرف على موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
ميلان يضم السويسري أردون جاشاري حتى 2030 لتعزيز خط الوسط
خالد الجندي: القرآن الكريم تعامل مع موضوع أصحاب الكهف بأسلوب إعجازي مقصود
وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين
مدبولي يحسم الجدل: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
هل يجب للمأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة
شهادات جديدة تدين المتهمين ببيع الصغيرة شاهندا بالمقطم.. واعترافات تكشف المستور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"المصريين": رسائل الرئيس السيسي تتطلب الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للأكاديمية العسكرية المصرية، والتي أكد فيها على ضرورة الوعي بما يحيط بالدولة المصرية من أحداث داخلية وإقليمية وتطورات دولية متسارعة، موضحًا أن هذه التصريحات تمثل خارطة طريق استراتيجية لإدارة المرحلة المقبلة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتغيرات حادة.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الأربعاء، إن حديث الرئيس السيسي يعكس بوضوح إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا وقدرة على التصدي للشائعات ومحاولات هدم المعنويات، وهو ما يعكس حالة نضج وطني كبير في مواجهة الحروب النفسية والإعلامية التي تُشن ضد مصر.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، نجحت خلال العقد الأخير في تجاوز تحديات أمنية جسيمة، كان من شأنها أن تعصف بأمن واستقرار البلاد لولا الرؤية الثاقبة والقرارات الجريئة التي اتخذتها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب وبسط الأمن في ربوع الدولة أصبحت نموذجًا يُحتذى به.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن التدمير الحالي في القطاع هو وضع غير مسبوق إنسانيًا وأخلاقيًا، وأن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في سبيل وقف العدوان وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، من خلال فتح المعابر وتسيير قوافل المساعدات، إلى جانب الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقودها مصر إقليميًا ودوليًا.

وشدد المستشار ”أبو العطا“ على أن تحذير الرئيس السيسي من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام هو تحذير في محله، ويعبر عن رؤية عميقة لخطورة ما تبثه بعض المنصات من خطاب تفكيكي يستهدف وحدة الصف العربي، مؤكدًا أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ، ومصر كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن هذا الأمن، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي.

واختتم حسين أبو العطا بالتأكيد على أن حزب ”المصريين“ يثمن عاليًا هذه الرسائل الرئاسية المهمة، ويقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في جهودها للحفاظ على استقرار الوطن وتعزيز تماسك الشعوب العربية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الكلمة والصف والوعي بخطورة ما يُحاك للمنطقة من مخططات تستهدف الكيانات والدول والمؤسسات.

الرئيس السيسي العسكرية المصرية تصريحات الرئيس عبد الفتاح تحالف الأحزاب المصرية المستشار حسين أبو العطا الحروب النفسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ارشيفية

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ترشيحاتنا

تفسير سورة الفاتحة

تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق

الصلاة

هل تجوز صلاة ركعتين قبل المغرب؟ دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي

اذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة الثابتة عن النبي.. لا تتركها لراحة البال وانشراح الصدر

بالصور

ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

بلقيس
بلقيس
بلقيس

فيديو

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد