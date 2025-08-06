700 يوم من العمل.. الهلال الأحمر: 35 ألف متطوع يستجيبون للأزمة بقطاع غزة

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إنه منذ يوم 27 يوليو 2025 وحتى الآن، يتم الاعتماد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية المصرية، والتي تم تقديمها عن طريق الهلال الأحمر المصري بشكل مباشر أو عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، والتي من بينها الـ200 شاحنة التي تم التنسيق بشأنها مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

التنسيق والاستقبال على الموانئ

وأضافت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الدولة المصرية سهلت على كافة الدول لكي ترسل المساعدات، موضحة أن الدولة المصرية فتحت كافة الموانئ البرية والبحرية والجوية لاستقبال المساعدات، كما أن الهلال الأحمر المصري كان متواجدا على الموانئ وما زال متواجدا.

الاستجابة للأزمة في قطاع غزة

وأوضحت أنه يوميا يوجد ما يقرب من 2000 شاب وفتاة يعملون فقط للاستجابة للأزمة في قطاع غزة، وعلى مدار الأزمة منذ أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة يتم الاعتماد على شبكة قوامها 35 ألف متطوع ومتطوعة، معظمهم من الشباب الذين يواصلون العمل ليل نهار منذ 700 يوم متواصل.