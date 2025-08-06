إطلاق قافلة جديدة غدا.. الهلال الأحمر يكشف عن حجم المساعدات لقطاع غزة

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن اليوم تم إطلاق القافلة رقم 11 للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ليصل مجموع القوافل التي انطلقت فقط من يوم 27 يوليو 2025 وحتى اليوم إلى 9 قوافل.

وأضافت المدير التنفيذي للهلال الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الغد سيشهد إطلاق القافلة رقم 10، كما أن إجمالي المساعدات التي خرجت من مصر إلى قطاع غزة من أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة، يبلغ مجموع الشاحنات التي دخلت بالفعل وخرجت من القطاع أكثر من 36 ألف شاحنة، تحمل ما يزيد على 500 ألف طن من المساعدات الغذائية والإنسانية.

70 % مساعدات غذائية

ولفتت إلى أن النسبة الأكبر من تلك المساعدات والبالغة نحو 70% منها من المواد الغذائية، و30% منها مقسمة ما بين المساعدات الإغاثية والطبية.