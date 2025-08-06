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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك الجديد..خوان ألفينا ضمن أفضل 10 أجنحة في العالم

لاعب الزمالك الجديد..خوان ألفينا ضمن أفضل 10 أجنحة في العالم
لاعب الزمالك الجديد..خوان ألفينا ضمن أفضل 10 أجنحة في العالم
علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن لاعب الزمالك الجديد خوان ألفينا.


وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"جناح الزمالك الجديد خوان الفينا ضمن افضل ١٠ أجنحة في العالم من اللاعبين تحت ٢٣ عاما مع لامين يامال واستيفاو وعبد الصمد الزلزولي".

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية الخاصة بالبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، جناح فريق أوليكساندريا الأوكراني، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيدًا لقيد اللاعب في قائمة الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق رسمي مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة أربعة مواسم، لتدعيم مركز الجناح، بعد رحيل التونسي أحمد الجفالي إلى نادي أبها السعودي.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك بدأت في إجراءات حجز تذاكر الطيران للاعب، على أن يصل إلى القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل الانضمام إلى الفريق.

الناقد الرياضي خالد طلعت لاعب الزمالك الجديد خوان ألفينا جناح الزمالك الجديد خوان الفينا لامين يامال استيفاو عبد الصمد الزلزولي

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